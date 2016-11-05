«8» لاعبين ضحايا مجزرة مورينهو في مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة “الدايلي تليجراف” الإنجليزية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قد وضع 8 أسماء سترحل عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

ويمر الفريق الإنجليزي بفترة تخبط في المستوى، عقب التعادل أمام بيرنلي بالبريمير ليج، والخسارة أمام فنربخشه التركي باليوروبا ليج.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو قد ضجر من تواجد بعض الأسماء التي لا تستحق التواجد في اليونايتد، بينما سيرحل لاعبون آخرون لعدم أخذهم الفرصة الكاملة مع المدرب البرتغالي.

وأشارت الصحيفة أن على رأس هذه الأسماء هو القائد مايكل كاريك، والألماني باستيان شفاينشتايجر الذي من المقرر رحيله لأمريكا أو الصين، والأرجنتيني ماركوس روخو، والهولندي ممفيس ديباي ، والفرنسي مورجان شنايدرلين.

بينما يظل أسمان من الممكن استمرارهم مع الفريق، وهما أشلي يونج، وفيل جونز.