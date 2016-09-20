80 طناً من تفاح حماه بحماية “الخزن والتسويق”

اعلن مطانيوس زيادة مدير فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق في حماة، أن لجان وسيارات الفرع في مناطق زراعة التفاح بشكل يومي، ولاسيما في مناطق ريف المحافظة الغربي كمصياف وبرشين وبشنين وتين السبيل، وتشتري إنتاج مزارعي التفاح مباشرة من الحقول وتعمد إلى تعبئتها بصناديق وسيارات الفرع، وذلك لتقديم الدعم الكامل للفلاحين لتسويق إنتاجهم وعدم تعرضهم للاستغلال والوقوع تحت وطأة الأسعار التي يفرضها الوسطاء.

و بلغت الكميات المسوقة منذ بدء عمليات التسويق أوائل شهر أيلول الحالي حتى اليوم 80 طناً، وهي من أصناف الستاركن والغولدن والموشح،

وأكد رئيس دائرة التسويق الزراعي بالفرع عباس سعيد أنه تم تحديد أسعار تشجيعية للمزارعين بسعر135 للكيلو الغرام الواحد للصنف الأول نوع ستاركن و125 ليرة للصنف الأول نوع غولدن و105ليرات للصنف الأول نوع موشح، و100 ليرة للصنف الثاني نوع ستاركن و90 ليرة للغولدن و75 ليرة للصنف الثاني موشح و65 ليرة للصنف الثالث من الستاركن و60 ليرة للغولدن و55 ليرة للموشح.