800 طن من اللينت تصدر زيوت حماة

اعلن عبد المجيد قلفة مدير شركة زيوت حماة، إبرام عقد لتصدير 800 طن من مادة اللينت، من خلال المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

واكد إن أهمية توقيع هذا العقد تكمن في أنه جاء بعد مضي أكثر من خمس سنوات من الظروف والأحداث الراهنة الطارئة والصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف إن الشركة وقعت أيضاً عقوداً مع فروع المؤسسات العامة الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس والمؤسسة العسكرية الاجتماعية لتوريد 85 بالمئة من إنتاجها خلال العام الحالي لتلك المؤسسات، وذلك لسد جانب من احتياجات المستهلكين من زيت بذرة القطن هذه المادة الغذائية المهمة والعمل على استقرار أسعارها وتوفيرها للمواطنين من خلال جهات القطاع العام ومنفذ بيع الشركة المباشر.