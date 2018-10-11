800 محولة كهرباء منحة من الصين إلى سورية

اللاذقية- مروان حويجة:

وصلت إلى مرفأ اللاذقية أمس 800 محولة كهرباء باستطاعات مختلفة وكابلات كهربائية بطول 60 كيلومتراً مقدّمة كمنحة من جمهورية الصين الشعبية إلى سورية. وقال القائم بالأعمال الصينية في الجمهورية العربية السورية ناشون يانغ: “إن الصداقة والود بين سورية والصين متينة جداً، وتثبتت جذورها في أعماق التاريخ، ونحن نثمّن ونقيّم هذه الصداقة، ونتعاطف مع معاناة الشعب السوري الذي يواجه الإرهاب خلال السنوات الماضية”، وأكد أن الصين ستستمر في هذا الطريق، وستبذل الجهود الإضافية لتطوير العلاقة والصداقة في المستقبل، وستفعل ما يجب عليها فعله في مساعدة الشعب السوري.

بدوره أشار المهندس نضال قرموشي، معاون وزير الكهرباء، إلى أن المنحة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية تعبّر عن الموقف الصيني المؤيد لسورية في حقها المشروع بالدفاع عن نفسها وشعبها في مواجهة الإرهاب.

وأكد أهمية وصول المحولات الكهربائية والكابلات في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بعد إعادة الأمن والاستقرار لعدد كبير من المناطق، وانطلاق أعمال إعادة الإعمار والتأهيل.

وأوضح المهندس نزيه معروف، مدير كهرباء اللاذقية، أن 118 حاوية وصلت إلى مرفأ اللاذقية، تضم مجموعة من محولات كهرباء بمختلف الاستطاعات ومحولات توزيع، إضافة إلى الكابلات كمساعدة من جمهورية الصين إلى سورية، لافتاً إلى أنها وصلت في الوقت المناسب لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل، ولا سيما أن قطاع الكهرباء في سورية تعرّض لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية جراء الاعتداءات الإرهابية، وأكد أن هذه المعدات ستساعد في تأمين الكهرباء بشكل أفضل خلال فصل الشتاء القادم، وتحسّن واقع الشبكة الكهربائية، ومعالجة ضعف التوتر في عدد كبير من المناطق، مبيناً أنها ذات نوعية فنية جيدة، وستستخدم في تركيب مراكز تحويل جديدة من شأنها تحسين واقع الكهرباء.