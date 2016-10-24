800 وحدة سكنية للإيواء بمنطقة حسياء بقيمة مليارين ونصف

اعلن مدير فرع حمص للشركة العامة للبناء والتعمير المهندس محمد عاصي أن فرع الشركة بحمص أنهى تنفيذ مشروع الإيواء في منطقة حسياء بريف حمص الجنوبي، مبيناً أن المشروع تضمن بناء 800 وحدة سكنية إضافة إلى مراكز خدمية من مدارس ومحال تجارية ونقطة طبية وتخديمها بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات.

واكد عاصي إلى أن المشروع قيد التسليم مع لجنة إعادة الإعمار بقيمة مالية وصلت إلى مليارين ونصف مليار ليرة سورية تقريباً.

وأوضح مدير فرع شركة البناء والتعمير أن مشروع الإيواء يستوعب 4000 نسمة من المواطنين المهجرين من منازلهم ومناطقهم بفعل الإرهاب، مؤكداً أن المشروع يتضمن نموذجين للسكن بما يتناسب ويحترم خصوصية عدد أفراد الأسرة ويلبي احتياجات المواطن.

وأضاف في ختام حديثه: إن المشروع تضمن ثلاثة عقود هي لبناء المساكن وعقد لموقع عام وعقد بناء مدارس وبنية تحتية.