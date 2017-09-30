82 مليون دولار لصيانة “بيغ بن”!

أعلن البرلمان البريطاني أن أعمال صيانة ساعة “بيغ بن” الشهيرة، ستكلف ضعف التقدير الأصلي، الذي كان مقررا لتلك الأعمال.

ونشر البرلمان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن “إجمالي التكلفة الكلية للمشروع تقدر حاليا بنحو 61 مليون جنيه استرليني (82 مليون دولار) مقابل مبلغ 29 مليونا كان متوقعا في ربيع عام 2016”.

وأوضح البرلمان أن مبلغ الزيادة “مطلوب الآن لضمان بقائها في حالة جيدة، والمحافظة عليها للأجيال القادمة”.

وتشمل التكاليف أعمال صيانة برج إليزابيث التاريخي في لندن، المجاور لمقر البرلمان البريطاني بمجلسيه، والذي يضم الساعة العظيمة والجرس المعروف باسم “بيغ بن”.

وكانت الدقات المألوفة لساعة “بيغ بن” قد تم إسكاتها بشكل مثير للجدل في وقت سابق من هذا العام، للسماح بالمضي قدما في عمليات صيانتها.

ويرجع السبب في اتخاذ هذه الخطوة إلى المحافظة على سلامة حاسة السمع لدى عمال صيانة الساعة الشهيرة.