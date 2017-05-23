90 يوما لتسوية أوضاع المنشآت المخالفة “المغلقة” في حماة

دعا محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أصحاب المنشات الصناعية المخالفة بمدينة حماة إلى إعادة فتحها بعد أن تم إغلاقها الشهر الماضي بسبب عدم تقيدها بالشروط والقواعد الصحية وارتكاب بعضها الغش وعدم حصولها على التراخيص الإدارية.

وأشار المحافظ في تصريح له إلى ضرورة تشديد الرقابة الصحية والتموينية على هذه المنشات ومنحها مهلة 90 يوماً لاستكمال إجراءات التراخيص الإدارية اللازمة لها.

وطلب الدكتور الحزوري من أصحاب هذه المنشآت التقدم بطلبات تسوية أوضاع منشآتهم وفق أحكام البلاغ رقم 4/15 لعام 2017.

من جهة ثانية طلب المحافظ إحداث مكتب يعنى بأسر وذوي الشهداء يعمل على تنظيم وتوثيق وتوصيف أوضاع هذه الأسرة وبناء قاعدة بيانات خاصة بها وذلك في مبنى الأمانة العامة للمحافظة من خلال تجهيز نافذة خاصة بهم لتسيير معاملاتهم.