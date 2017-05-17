913ر7 ملايين ليرة قيمة تداولات سوق الأسهم… مؤشر السوق ينخفض 26ر11 نقطة

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم على حجم تداول قدره 19627 سهما موزعة على 33 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 913ر7 ملايين ليرة وانخفض مؤشر السوق 26ر11 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 70ر3095 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 36ر0 بالمئة.

وشهدت الجلسة تداول أسهم 7 شركات انخفض عن أسعار إغلاق جلسة التداول السابقة سهما شركتين وهما سهم بنك قطر الوطني بنسبة 94ر1 بالمئة وأغلق على سعر 75ر389 ليرة، وكذلك سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 82ر0 بالمئة وأغلق على سعر 42ر446 ليرة.

ولم تسجل أسهم فرنسبنك والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية والشركة الأهلية للنقل والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية والخليج أي تعديل على سعرها وأغلقت مساوية لأسعار إغلاق جلسة التداول السابقة. كما تم تعديل السعر المرجعي لسهم بنك الشرق من 75ر203 ليرات إلى 75ر213 ليرة بعد استيفاء الشروط الخاصة بالتعديل وفق أنظمة السوق.

وشهدت جلسة اليوم إعادة سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق إلى التداول بعد تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة. فيما لا يزال سهم بنك الشام موقوفاً عن التداول لحين تزويد السوق بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك.