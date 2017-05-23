97 مغامرا يشقون طريقهم الى قمة جبل النسر في كسب باللاذقية

97 مغامرا من مختلف المحافظات السورية شقوا طريقهم الى قمة جبل النسر بمنطقة كسب باللاذقية متجاوزين طبيعة المنطقة الوعرة ولينفذوا من هذه النقطة إنزالا جبليا ناجحا باتجاه رأس البسيط.

المغامرة التي حملت اسم “قفزة الثقة” نفذتها الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق يومي ال19 وال20 من الشهر الجاري وهي تندرج حسب خالد نويلاتي قائد الأنشطة في الجمعية “ضمن خطة الجمعية في رفع العلم السوري على كل بقعة في أرض الوطن للتأكيد على إنجازات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية والحفاظ على أمن واستقرار البلد والترويج للسياحة الداخلية وإمكانية ارتياد السياح لجميع المناطق التي عرفت بجمالها وفرادتها ولعل كسب والغابات المحيطة بها واحدة منها”.

وأشار نويلاتي الى أن برنامج المغامرة تضمن عدة أنشطة شاقة على المشاركين الذين تمكنوا من التغلب على طبيعة المنطقة الوعرة ونجحوا بتنفيذ نزول قاس ضمن جرف صخري من جبل النسر وصولا الى رأس البسيط.

وأوضح نويلاتي أن هذا المسير هو الأول للجمعية في هذه المنطقة بعد إعادة الأمن والاستقرار اليها بهمة أبطال الجيش العربي السوري حيث عمل المشاركون على توثيق الأضرار التي سببها الإرهاب لهذا الموقع البيئي المهم”.

ولم تخل فعاليات المغامرة من مبيت ضمن أحضان الطبيعة اختبر خلاله المشاركون النوم في ظروف جوية سيئة فالأمطار والهواء القوي جعل المبيت صعبا لكن عزيمة المشاركين ورغبتهم باجتياز هذه المغامرة بنجاح مكنهم من تجاوز الصعوبات.

واعتبر نويلاتي أن هذا النشاط بمثابة خطوة أولى لسلسلة أنشطة ستنفذها الجمعية تباعا في هذه المنطقة التي تتميز بغناها الطبيعي ومكوناتها الساحرة.