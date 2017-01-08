98 بالمئة نسبة تجهيز البرج السكني الثاني للمهجرين المقيمين في مدارس حماه

أكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزورى أن المحافظة حريصة على تأمين مراكز اقامة مؤقتة للمهجرين جراء الاعتداءات الارهابية وفق أفضل الشروط والمعايير وتحسين ظروف اقامتهم ومعيشتهم .

وخلال تفقده اليوم برج البارودية السكنى احد مراكز الاقامة المؤقتة فى المحافظة اطلع المحافظ على الخدمات المقدمة وما يتم توفيره من الاحتياجات الانسانية والإغاثية والغذائية للأسر المقيمة.

وأشار مدير الشؤون الفنية فى المحافظة المهندس حكم سباهى الى أنه فور وصول الاسر الى البرج تم توزيعهم على الشقق السكنية التى يضمها مع زيادة كميات المواد الإغاثية والغذائية لتلبية احتياجاتهم موضحا ان البرج السكنى الاخر فى حى البارودية الذى وصلت نسبة تجهيزه حاليا الى أكثر من 98 بالمئة سيخصص للمهجرين المقيمين فى بعض المدارس التى قدر عددها بنحو33 مدرسة لإخلائها وإعادة استثمارها فى العملية التعليمية.

يشار الى ان محافظة حماة استقبلت عددا كبيرا من المهجرين جراء اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة ولا سيما من ريف المحافظة الشمالى.