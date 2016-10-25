“apple watch” تتصدر سوق الساعات الذكية

كشفت أحدث بيانات من مؤسسة IDC أن ساعة أبل الذكية apple watch تصدرت سوق الساعات الذكية خلال الربع الثالث، إذ واجه سوق الساعات الذكية انخفاضا إجماليا بنسبة 48.4٪ في عدد الوحدات التي تم شحنها خلال هذه الفترة والذي وصل إلى 2.7 مليون، وكان لساعة أبل نصيب الأسد، إذ شحنت نحو 1.1 مليون ساعة ذكية في الفترة من تموز حتى نهاية أيلول.

ووفقا للموقع الأمريكي Appleinsider أصبح لساعة أبل حصة رائدة في السوق خلال فترة الثلاثة أشهر على الرغم من انخفاض الشحنات بنسبة 71.6٪ سنة على أساس سنوي، إذ تملك أبل ووتش نحو 41.3٪ من حصة سوق الساعات الذكية، بعد أن بلغت حصتها 70٪ في الربع الثالث من 2015.

ويرجع أسباب هذا التراجع إلى توقيت إطلاق ساعة أبل ووتش 2 والتي تم إطلاقها على مقربة من نهاية الربع.