BBC تصنف زاخاروفا بالأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم من بين السياسيات

أدرجت شبكة BBC الإخبارية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضمن قائمة النساء المئة الأكثر نفوذاً وإلهاماً في العالم لعام 2016.

وذكرت BBC أن “المتحدثة باسم الخارجية الروسية هي المرأة الأولى في تاريخ الوزارة التي تتولى هذا المنصب”، مشيرة إلى أنها تميزت بأسلوبها القوي واللامع وباستخدام الكلمات الجريئة خلال تعليقاتها على الأحداث الجيوسياسية.

ودخلت زاخاروفا ضمن القائمة في فئة السياسة إلى جانب كل من وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي والمهندسة لدى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إيفلين ميراليس والصحفية المكسيكية كارمن اريستيغوي وغيرهن.

وتختار BBC كل عام مئة امرأة ألهمن وساهمن في تغيير العالم.

يذكر أن زاخاروفا 40 عاماً تشغل منصب المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية منذ آب 2015.