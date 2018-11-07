“FlexPai”.. هاتف مميز بشاشة قابلة للطي

استعرضت شركة “Rouyu” الصينية هاتفها الأول المزود بشاشة قابلة للطي من المنتصف.

وجاءت شاشة هاتف “FlexPai‍” الجديد من نوع AMOLED وبمقاس 7.8 بوصات، وأبعاد 4:3. وعند ثني الجهاز من المنتصف يمكن استعماله كهاتف ذكي عادي، وعند فتحه على مصراعيه يتحول إلى حاسب لوحي بسماكة 7.6 ملم.

كما زود الجهاز أيضا بكاميراتين، أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وأساسية بدقة 20 ميغابيكسل، بالإضافة إلى معالج “Qualcomm Snapdragon 8150”.

ويأتي الهاتف بـ 3 نماذج مزودة بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية (128 و256 و512) غيغابايت.