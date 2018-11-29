“Mail.Ru” الروسية.. إطلاق مساعدها الصوتي الخاص

أعلنت شركة “Mail.Ru” المشغلة لأكبر مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا عن نيتها طرح مساعد صوتي خاص بها، سيكون منافسا لمساعدات آبل وغوغل وياندكس.

وأعلنت الشركة على لسان نائبة رئيسها، آنا أرتامونوفا، أن الخبراء فيها يعملون منذ مدة على تطوير مساعد صوتي سيحمل اسم “Marusya” ليعمل مع العديد من التقنيات التي تنتجها، والمواقع التي تديرها كموقعي “Mail.Ru” و”VK” للتواصل الاجتماعي.

ومن المفترض أن يعين هذا المساعد المستخدمين على القيام بعدة مهام عن طريق الأوامر الصوتية، كقراءة النصوص المكتوبة والتصفح، والعثور على المواقع وحتى التسوق على الشبكة العنكبوتية.

وكذلك سيكون بإمكان هذا المساعد إطلاع المستخدم على حالة الطقس، ووضع الازدحام المروري على الطرقات، وأماكن الترفيه والمقاهي أو المطاعم القريبة منه، ويعمل على الكمبيوترات والحواسب اللوحية والهواتف الذكية.