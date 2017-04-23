NBA.. ممفيس يعادل النتيجة مع السبيرز

بصعوبة حقق ممفيس غريزليس فوزا على ضيفه سان أنطونيو سبيرز، بنتيجة (110-108)، ليعادله بعدد الانتصارات 2-2، في الدوري الإقصائي من دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة.

ولم يستطع كاواي لينارد رغم نقاطه الـ43 تحقيق النصر لفريقه، وقطع شوطا كبيرا نحو الدور التالي، فيما برز مايك كونلي من ممفيس بتسجيله 35 نقطة في المباراة.

ونجح غولدن ستيت وريورز بقلب النتيجة على مضيفه بورتلاند تريل بليزرز، وتفوق عليه بنتيجة (119-113)، ليحقق الفوز الثالث على التوالي، ويتقدم بنتيجة 3-0، في المواجهة بينهما.

وسجل ستيفن كاري 34 نقطة، في ظل غياب النجم كيفن ديورانت، بينما كان أفضل المسجلين لبورتلاند سيدجي مكالوم 32 نقطة، يليه ديمان لينارد 31 نقطة.

وقلص أتلانتا هوكس النتيجة مع واشنطن ويزاردزلـ2-1، بعد الفوز عليه بنتيجة (116-98)، على أرضه وأمام جماهيره.

وتألق في هذا اللقاء من اتلانتا بول ميلساب بتسجيله 29 نقطة، ودينيس شريدير بـ 27 نقطة، فيما سجل للوزاردز جون وول 29 نقطة.

وقاد ديمار ديروزان، بتسجيله 33 نقطة، فريقه تورنتو راتبورس للفوز على ميلووكي باكس، على أرضية ملعبه، بنتيجة (87-76)، وتعديل النتيجة معه في عدد اللقاءات لـ 2-2.