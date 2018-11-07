“Xiaomi”.. إطلاق جيلا جديدا من الحواسب

ذكر موقع “igeekphone” المهتم بالشؤون التقنية أن شركة “Xiaomi” الصينية تستعد لإطلاق جيل جديد من الحواسب الشخصية .

ومن المنتظر أن تطرح الشركة 3 نماذج من الحواسب، نموذجين بمواصفات متوسطة، وسعر لن يتجاوز الـ 500 دولار، ميزودان بشاشات 13.3 و15.5 بوصة، ومعالجات إنتل “i3 وi5″، وذاكرة وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت.

كما ستطلق حاسبا لهواة الألعاب بشاشة “Full-HD” بمقاس 15.5 بوصة، ومعالج “Intel Core i7” ومعالج رسوميات “Nvidia GeForce GTX 1060، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 18 غيغابايت، حيث سيكون تعديلا عن حاسوب”Mi Gaming” الذي طرحته مؤخرا.

ومن المنتظر أن تطرح هذه الأجهزة في الأسواق الصينية أواخر نوفمبر الجاري، وفي الأسواق العالمية قبل نهاية 2018.