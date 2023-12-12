الخارجية الروسية: تصريحات ترامب حول حل الأزمة الأوكرانية مجرد كلام

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل الأزمة الأوكرانية خلال أربع وعشرين ساعة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية مجرد كلام أجوف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ريابكوف قوله في تصريح إعلامي: “أعتقد أن هذا مجرد كلام أكثر من كونه دليلاً على أن لديه خطة فعالة وقابلة للتنفيذ بخصوص حل الأزمة الأوكرانية، لا توجد حلول سحرية لهذه القضية تحقق كل شيء”.

وحول مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية في حال فوز ترامب قال ريابكوف: “لا مؤشرات على أن العلاقات الروسية الأمريكية ستتحسن في حال فوز ترامب كما لا توجد دلائل على أن شيئا ما سيتغير بشكل إيجابي فيما يتعلق بالنهج تجاه روسيا أو أن السياسة الأمريكية ستصبح مسؤولة أو أفضل،لا توجد توقعات إيجابية يمكن التعويل عليها”.

وأوضح أنه “خلال حكم ترامب كان الخطاب الأمريكي تجاه روسيا صارماً للغاية فضلاً عن بعض التجاوزات التي اعتبرت خطيرة”.