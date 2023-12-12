الرئاسة الروسية: ضرورة بذل المجتمع الدولي الجهود اللازمة لتقديم مساعدات إلى غزة

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف المجتمع الدولي الى بذل الجهود اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي بحقه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله: “استقرار الأوضاع في القطاع مستحيل في ظل القصف المتواصل”، لافتاً إلى “الحاجة الماسة لبذل الجهود اللازمة واتخاذ خطوات جادة من أجل تقديم المساعدات للفلسطينيين على الفور”.

وأشار بيسكوف إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي في غزة يقوض أي محاولات لإيصال المساعدات للمتضررين وسط ظروف مأساوية يعيشونها ويثير قلق المجتمع الدولي.