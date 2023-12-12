الروسي “باتيرجازييف” يفوز بلقب بطولة العالم الأولى للملاكمة

أحرز الروسي “ألبرت باتيرجازييف” لقب بطولة العالم الأولى للرابطة الدولية للملاكمة المحترفة، بتغلبه على الكوبي “لازارو ألفاريز” بوزن 60 كغ في النسخة الثامنة من “ليلة الأبطال” التي جرت في صالة الأجندا في دبي الإماراتية بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف الدول وشهدت أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية.

وتألق البطل الأولمبي الروسي “باتيرجازييف” في المواجهة الصعبة مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي “ألفاريز”,حيث سيطر على الهجوم، رغم ضربات منافسه القوية، وكان من الصعب تحديد الفائز في المباراة حتى النهاية التي أعطت عزيمة وإرادة “باتيرجازييف” الفوز له، محققًا الفوز الكامل ومعادلة السجل الشخصي مع “ألفاريز” 2-2.

وفي بقية المباريات الاحترافية الثلاث التي جرت تحت مظلة الرابطة الدولية للملاكمة، توج الروسي “إيفجيني تيشتشينكو” بلقب بطل العالم الأول لوزن الجسر WBA Bridger weight في وزن 101.6 كغ بفوزه على الألماني “ليفون هاكوبيان” بعدما وجه لكمة قوية لخصمه في الجولة الثانية، ما جعله يسقط على ركبتيه ويضطر إلى العد على الرغم من التحدي الكبير، قاوم الألماني ونجح في مواجهة خصمه الأكبر بعدة ضربات للوجه ومع ذلك ظل “تيشتشينكو” صلباً وهادئاً حتى الجولة السادسة التي شهدت لكمة قوية منه أوقعت “هاكوبيان”على الأرض وتسببت بفوز “تيشتشينكو” بالضربة القاضية.

وفي مباراة ثانية تغلب بطل العالم الروسي “مسلم غازيماغوميدوف” على الألماني “أرتور مان” في وزن 90.7 كغ بالضربة الفنية TKO، وفي المباراة الاحترافية الأولى لـ “ليلة الأبطال” التي جرت بين الروسي “مارك بتروفسكي” مع الأسترالي “لوكاس براون” في وزن +90.7 كغ استطاع “بتروفسكي”حسمها بضربة فنية في الجولة الرابعة حيث تمسك براون بواسطة الحبال في سقوطه الثالث.

وفي وزن 60 كغ فاز الفرنسي “سفيان أوميها ” بطل العالم لرابطة الملاكمة الدولية ثلاث مرات على الإسباني “خوسيه كويليس بروتونز”الحائز على فضية بطولة أوروبا عام 2022 بإجماع القضاة.