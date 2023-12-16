الصحة العالمية تحذر من تفشي “جدري القرود” في العالم

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً من أن وباء (جدري القرود) الذي سجلت إصابات به في جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏قد ينتشر دولياً، مع تسارع انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي.

وقالت المديرة الفنية لمكافحة (جدري القرود) في المنظمة روزاموند لويس، في تصريحات للصحفيين في جنيف نقلتها نوفوستي: “نحن قلقون من احتمال حدوث المزيد من انتقال العدوى على المستوى الدولي من جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأضافت: “هناك انتشار سريع للمرض في البلاد، وخلال العام الحالي هناك أكثر من 13 ألف حالة يشتبه في إصابتها بمرض الجدري، وهو أكثر من ضعف عدد الحالات السابقة المبلغ عنها في أي عام سابق”.

وأشارت لويس إلى أن الصحة العالمية سترسل فريق تقييم بشأن الوباء إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كمبوديا عن أول حالة إصابة بالمرض.