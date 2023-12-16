القدس المحتلة.. عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب

استشهد العشرات من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم نساء وأطفال فجر اليوم، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا في قصف طيران الاحتلال منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج وسط القطاع.

كما شن طيران الاحتلال غارة استهدفت منزلاً في منطقة البراهمة برفح، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، فيما واصلت مدفعيته قصفها العنيف على أحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات.