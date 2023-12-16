اللجنة المركزية تختتم دورة اجتماعاتها بالموافقة على أغلب فقرات المقترح المقدم إليها

دمشق – البعث:

تابعت اللجنة المركزية مناقشة جدول أعمال المقترح المقدم إلى اجتماعها اليوم حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة بحضور الاجتماع الموسع للجنة المركزية القادم، وقد أغنى الرفاق الحضور جدول الأعمال بالنقاش ووافقوا على المقترح المقدم بدء من فقرة الأعضاء المراقبين. وإلى الشروط العامة للترشيح. وكذلك الشروط الخاصة.

إضافة إلى طريقة اجراء الانتخابات في المرحلتين الأولى على مستوى مؤتمرات الشعب والثانية على مستوى مؤتمرات الفروع. وكذلك ما يتعلق بإقرار عضوية اللجنة العليا للانتخابات ومعايير عضوية اللجان الفرعية وإقرار مهام وصلاحيات ونظام العمل لهذه اللجنة.

واختتم الاجتماع بالموافقة على كامل المقترح المقدم موضوع الاجتماع باستثناء الشرط المتعلق بترشيح طلبة الجامعات اذ تم تخفيض سن العضوية العاملة لطلبة الجامعات إلى أريع سنوات باعتبار أن هذا التخفيض يتيح للشريحة الشابة فرصة جيدة للانخراط في هذا المستوى من العمل الحزبي انطلاقاً من أنه يصعب على قطاع الطلبة في سن الدراسة الجامعية الوصول إلى قدم عشر سنوات من نيل شرف العضوية العاملة والبقاء في صفوف الطلبة الجامعيين.

كما ان الأنظمة الداخلية السابقة للحزب كانت تراعي هذه المسألة وتقرها.