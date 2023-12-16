المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقعي المطلة وقرية هونين
استهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم قوات العدو الإسرائيلي في موقعي المطلة وقرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققت فيهما إصابات مباشرة.
وجاء في بيان للمقاومة: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف المقاومون صباح اليوم قوة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة”.
وفي بيان آخر قالت المقاومة: إن “مقاتليها شنوا صباح اليوم هجوماً جوياً بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم قرية هونين اللبنانية المحتلة، ما أدى إلى سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده”.