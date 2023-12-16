المقاومة اللبنانية: نفذنا 509 عمليات عسكرية ضد مواقع العدو الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها ضد مواقع قوات العدو الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وجاء في بيان نشره الإعلام الحربي التابع للمقاومة اليوم: “إن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة ضد مواقع العدو الصهيوني وتجمعات قواته منذ بداية العدوان على غزة حتى يوم الخميس الماضي بلغ 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية”.

وأوضح البيان أنه تم تنفيذ 209 عمليات بصواريخ موجهة، و131 عملية بقذائف المدفعية، و48 عملية قنص جنود، و43 عملية براجمات الصواريخ، و35 عملية بصواريخ بركان، و20 عملية إطلاق دفاع جوي، و14 عملية بأسلحة مباشرة، و9 عمليات هجومية بالمسيرات.