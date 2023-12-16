طهران: الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي مبادئ إنسانية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن المحتلين الصهاينة أثبتوا أنهم لا يلتزمون بأي من المبادئ الإنسانية أو الأديان السماوية من خلال إساءتهم للأماكن الدينية.

وأوضح كنعاني في تغريدة له اليوم على منصة (إكس) أن “الإجرام الصهيوني لم يوفر الأماكن الدينية بالاستهداف، مثلما استهدف النساء والأطفال الأبرياء بجرائم مروعة كتدمير المساجد والكنائس والإساءة لمقدسات المسلمين والمؤمنين”.

وشدد كنعاني على أن “الإساءات الوقحة والجرائم العديدة التي ارتكبها الصهاينة في غزة والضفة الغربية خلال الشهرين الأخيرين هي بمثابة إجابة على سبب عملية (طوفان الأقصى)، التي كانت طوفان غضب شعب يعيش منذ 75 عاماً تحت الظلم والجريمة والقتل والنفي، وإهانة الإنسانية والمقدسات والأماكن الدينية وتدنيس المسجد الأقصى يومياً”.