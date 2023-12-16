عناصر الهندسة يفجرون عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في محيط جباتا الخشب بريف القنيطرة

فجر عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الهندسة تعاملت مع عبوة ناسفة تم زرعها عند أحد الطرق المؤدية إلى بلدة جباتا الخشب بريف المحافظة، وقامت بتفجيرها عن بعد دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأشارت مصادر أهلية لـ سانا إلى وجود فلول لخلايا إرهابية يدعمها الكيان الصهيوني تحاول منع المطلوبين من أهالي المحافظة من الانضمام إلى عملية التسوية المتواصلة في المحافظة.