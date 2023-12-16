وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري محمد العبد الله قوله في بيان: “ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم”.

والشيخ نواف من مواليد 25 حزيران 1937، وتولى مقاليد الحكم أميراً لدولة الكويت بتاريخ 29 أيلول 2020، وكان تولى ولاية العهد بتاريخ 20 شباط 2006.

وشغل الشيخ نواف مناصب عدة بينها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس الحرس الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدفاع ومحافظ لمنطقة حولي.