الخارجية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة تعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم أسماء الناجحين في المسابقة المعلن عنها في كانون الثاني الماضي، لتعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين فيها.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن على الناجحين الواردة أسماؤهم تقديم أوراقهم الثبوتية إلى إدارة التنمية الإدارية فيها والمطلوبة للتعيين خلال مدة شهر تحت طائلة فقدان حقهم في التعيين.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بأسماء الناجحين بالمسابقة عبر لوحة إعلانات الوزارة، وموقعها الإلكتروني، والموقع الإلكتروني للمعهد الدبلوماسي.