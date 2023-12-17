الرئيس الروسي: التصريحات الأمريكية حول مهاجمة روسيا لحلف الناتو هراء تام

دحض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن حول مهاجمة روسيا لحلف الناتو واصفاً إياها بالهراء.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله في حديث تلفزيوني: “هذا هراء تام.. أعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك وهذا مجرد كلام مجازي لتبرير سياسته الخاطئة في الاتجاه الروسي”.

وأضاف بوتين: إن “موقف واشنطن هذا خاطئ لأنه من غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة مع الأخذ بالاعتبار مهتمة بإلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا”، مشيراً إلى أن “هذا لا يصب في المصالح الوطنية للولايات المتحدة نفسها”.

وشدد على أن “روسيا ليس لديها مصلحة لا جيوسياسية ولا اقتصادية ولا عسكرية في القتال ضد دول الناتو”، لافتاً إلى أن “ليس لدى بلاده أي مشاكل إقليمية مع هذه الدول، ولا توجد رغبة لديها في إفساد العلاقات معها بل مهتمة بتطوير العلاقات معها”.

وحول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة عندما توجه الاتهامات ضد روسيا من جميع الجهات، قال بوتين: “سيتعين عليهم إيجاد أرضية مشتركة معنا لأنه سيتعين عليهم أن يأخذونا في الاعتبار”.