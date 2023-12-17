حملة تشجير واسعة لطلبة جامعة تشرين في موقع أم الطيور

اللاذقية – مروان حويجة

انطلقت، في موقع أم الطيور بريف اللاذقية الشمالي، حملة التشجير الوطنية التي ينظّمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة اللاذقية والمجتمع الأهلي، بهدف إعادة تشجير عدد من المواقع المتضررة جراء الحرائق.

وفي تصريح ل “البعث ميديا” أكد الرفيق محمد المطرح، رئيس مكتب العمل التطوعي والأنشطة الاجتماعية في فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بجامعة تشرين، أهمية إقامة حملات التشجير بشكل مستمر ودائم عقب الحرائق المتتالية التي حدثت خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن العمل المستمر على فتح خطوط نار لتفادي حدوث حرائق بشكل واسع.

وعن “غرسة خير”، أوضح المطرح أنّ للحملة ستشمل جميع المحافظات السورية، حيث بدأت يومها الأول في طرطوس واللاذقية ريف اللاذقية الشمالي (أم الطيور)، وستستمر 5 أيام، مشيراً إلى أنه سيتم زراعة اكثر من 15 ألف غرسة من الخرنوب والعفص الشرقي.

وذكر رئيس مكتب العمل التطوعي والأنشطة الاجتماعية أن 500 طالب وطالبة من جامعة تشرين شاركوا الحملة، ليكون الشباب الجامعي أهلاً للتوعية والنهوض بالمجتمع وتعزيز ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة والغابات من القطع الجائر والمستمر

في المقابل، أكّد رئيس جامعة تشرين، الدكتور بسام حسن، خلال لقائه الطلبة، على أهمية هذه الحملات كونها تعزّز الوعي المجتمعي بأهمية العمل التعاوني وتضافر الجهود لإعادة تأهيل المواقع المحروقة، ودورها في نشر ثقافة العمل التطوعي.

والحدير ذكره أن موقع أم الكيور يأتي ضمن خطة التحريج المقرر هذا العام البالغة 900 هكتار على مستوى المحافظة.