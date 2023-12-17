الإثنين, ديسمبر 18, 2023
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سلامي: إيران ستدعم فلسطين حتى النهاية

azez

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن بلاده ستدعم فلسطين حتى النهاية في ظل العدوان الإسرائيلي والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت سلامي في كلمة له اليوم إلى أن الخاسر المستقبلي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وقال: إن عالم المستكبرين اتحدوا معاً واتفق التحالف العالمي للقوى الغربية والشرقية على إيران لكنهم فشلوا بسبب التضحيات ودماء الشهداء مؤكداً على “استمرار الصمود والنهوض بإيران رغم كل التحديات”.