سلامي: إيران ستدعم فلسطين حتى النهاية

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن بلاده ستدعم فلسطين حتى النهاية في ظل العدوان الإسرائيلي والجرائم الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت سلامي في كلمة له اليوم إلى أن الخاسر المستقبلي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وقال: إن عالم المستكبرين اتحدوا معاً واتفق التحالف العالمي للقوى الغربية والشرقية على إيران لكنهم فشلوا بسبب التضحيات ودماء الشهداء مؤكداً على “استمرار الصمود والنهوض بإيران رغم كل التحديات”.