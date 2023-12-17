(غرسة خير) تنطلق من موقعين بريف اللاذقية

بهدف إعادة تشجير عدد من المواقع المتضررة جراء الحرائق، انطلقت في موقعي كسب وأم الطيور بريف اللاذقية الشمالي، حملة التشجير الوطنية التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمجتمع الأهلي.

وتقام الحملة، التي حملت عنوان “غرسة خير” بمختلف المحافظات، وتستمر لغاية الـ 28 من كانون الأول الحالي، بمشاركة نحو 2000 طالب وطالبة من مختلف فروع اتحاد الطلبة في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، انسجاماً مع رؤية الاتحاد بأهمية العمل التطوعي وتوظيف طاقات الشباب وإشراكهم في أنشطة تلبي احتياجات مجتمعاتهم، وتسهم في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي في سورية.