أستراليا.. الفيضانات تعزل العديد من البلدات السياحية

أدت الفيضانات، التي تسببت بها أمطار غزيرة جراء الإعصار الاستوائي غاسبر، إلى عزل العديد من البلدات السياحية شمال شرق أستراليا على طول الحاجز المرجاني العظيم اليوم.

ووفقاً لما نقلته رويترز عن السلطات المحلية، فإن الإعصار غاسبر تسبب في هطول كميات هائلة من الأمطار في شمال ولاية كوينزلاند مطلع هذا الأسبوع، ما أجبر بعض الناس على الفرار من منازلهم والتجمع على أسطح المنازل هربا من الأنهار التي ترتفع بسرعة.

وأوضح رئيس وزراء الولاية، ستيفن مايلز، أنه لا يمكن إرسال دعم جوي إلى الأماكن النائية إلا بعد توقف هطول الأمطار.

وفي مدينة كيرنز، تم إلغاء أو تأجيل جميع الرحلات الجوية من مطار كيرنز، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات مغمورة جزئيا في مدرج المطار.

وتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار، حيث من المرجح أن يستمر إعصار غاسبر حتى اليوم، كما صدرت تحذيرات كبيرة من الفيضانات فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 14000 عقار في جميع أنحاء المنطقة.