القوات الروسية تدمّر تحصينات أوكرانية في اتجاه كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية وجهت ضربات دقيقة على التجمعات العسكرية والعربات المدرعة وأفراد القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: إن “أطقم المدافع الذاتية الدفع (ميستا إس) التابعة لمجموعة القوات الغربية الروسية نفذت ضربات دقيقة على مدار الساعة على أهداف عسكرية مكشوفة ومواقع وتحصينات ومدرعات لعناصر القوات الأوكرانية ودمرتها”، مشيرة إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف هذه القوات.

وتواصل القوات الروسية مهامها ضمن العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، حيث حققت مزيداً من التقدم على عدد من المحاور القتالية.