المقاومة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المروعة في قطاع غزة

طالبت المقاومة الفلسطينية الأمم المتحدة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المروعة في قطاع غزة، وبتحمل مسؤولياتها في حماية المنشآت الصحية بالقطاع.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المنشآت الصحية في قطاع غزة، وتزويدها بما يلزم من احتياجات أساسية للعمل، وإلى اتخاذ القرارات الكفيلة بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المروّعة بحق المدنيين، والقطاع الطبي الذي يتعرض على مدار الساعة لعمليات قصف ممنهجة، والتي كان آخرها استهدافه مستشفى الشفاء صباح اليوم، ومستشفى ناصر مساء أمس، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء من المرضى والنازحين، في جريمة حرب وحشية، تؤكد مستوى استخفاف الاحتلال النازي بالمنظومة الدولية والقوانين الدولية”.

واستشهد 26 فلسطينياً صباح اليوم جراء قصف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في غزة.