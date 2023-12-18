تمديد موعد استلام طلبات التقدم للمنح الدراسية الروسية حتى الـ31 من الشهر القادم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد موعد استلام طلبات التقديم لمنح التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا المقدمة من روسيا الاتحادية للعام الدراسي 2024-2025 حتى الـ31 من كانون الثاني القادم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التمديد جاء لاحقاً للإعلان الذي نشر في الـ4 من تشرين الأول الماضي المتضمن الإعلان عن منح التبادل الثقافي للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا للعام الدراسي 2024-2025 المقدمة من روسيا الاتحادية.

ولفتت الوزارة إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة مديرية العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.