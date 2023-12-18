لدمجهم بالمجتمع وتطوير مهاراتهم.. معرض فني لذوي الهمم في حلب

نفذت الأمانة السورية للتنمية، بالتعاون مع غرفة تجارة حلب وجمعية الرجاء، معرضاً فنياً للأطفال من ذوي الإعاقة، بهدف تمكينهم من فرص متساوية مع أقرانهم في المجتمع، وتفعيل مشاركتهم التي تحاكي إمكانياتهم وتفردهم بالإبداع اللامحدود.

واحتضنت منارة حلب القديمة 15 عشراً طفلاً من ذوي الهمم، تشاركوا نشاطاتٍ هادفة ضمن معرض للفنون ينمي من مهاراتهم الاجتماعية والذهنية ويطوّر من قدراتهم في التعبير عن أنفسهم وتجسيد تخيلاتهم عن بيئاتهم ومحيطهم عبر الفن.

ويشكل المعرض، بحسب ما ذكرت الأمانة السورية للتنمية، عبر صفحتها على فيسبوك، مساحة متجددة للإبداع والنجاح، هو جزءٌ من مبادرة شهيق زفير التي نفذتها الأمانة السورية للتنمية وغرفة تجارة حلب وجمعية الرجاء في مدينة حلب.