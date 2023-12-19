الدوري الإنكليزي..  أرسنال يستعيد الصدارة بعد فوزه على برايتون

فاز فريق أرسنال على ضيفه برايتون بهدفين مقابل لا شيء في المرحلة الـ 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابرييل جيسوس والألماني كاي هافيرتس هدفي أرسنال في الدقيقتين 53 و87.

وبهذا الفوز نهض الفريق اللندني بسرعة من كبوة سقوطه أمام أستون فيلا بهدف دون رد في المرحلة الماضية محققاً فوزه الثاني عشر هذا الموسم ورافعاً رصيده إلى 39 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري بفارق نقطة عن ليفربول الذي تعادل مع مانشستر يونايتد لاحقاً في قمة المرحلة، بينما بقي رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز التاسع.

ويحل أرسنال ضيفاً ثقيلاً على ليفربول السبت المقبل في قمة المرحلة الـ 18.