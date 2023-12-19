الرئيس الروسي: روسيا لا تتخلى عن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا لا تتخلى عن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة فيها.

ونقل موقع آ ر تي عن بوتين قوله خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية: “حرب الغرب الهجينة مستمرة ضدنا بالمستشارين والمعلومات والطائرات المسيرة والقنابل العنقودية، حيث نشر تشكيلات مختلفة وبعدد كبير على حدود البلاد”، مشدداً على “عدم تخلي روسيا عن أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا”.

وأضاف الرئيس الروسي: إن “قطاعات الشعب بكافة أطيافه تدعم الجيش الروسي الذي حطم أسطورة القوى الغربية التي لا تقهر”، مشيراً في الوقت نفسه على “عدم تخلي الغرب عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا”.

وشدد بوتين على ضرورة رفع إنتاج الذخائر عالية الدقة والمسيرات وتحسين أنظمة الدفاع الجوي مهما كانت فعالة، والأخذ بعين الاعتبار استخدام العدو للمسيرات”.

ولفت إلى أن هناك “تحديات وتهديدات جديدة ويجب تعزيز عمل المجتمع الصناعي العسكري من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي”، موضحاً أن “الصناعة العسكرية الروسية حققت قفزة نوعية لمواجهة ضخ الغرب بكل قوته للمساعدات العسكرية في أوكرانيا”، مؤكداً أن “صناعة الدبابات والمدرعات زادت ثلاثة أضعاف، كما زاد إنتاج الذخائر بـ 2.7 مرة وبعضها بـ 7 مرات”.