الفتوة يفوز على الجيش في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم ويبتعد بالصدارة

ابتعد فريق الفتوة بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الجيش اليوم في ختام الجولة التاسعة، والتي شهدت أيضا فوز تشرين على الاتحاد أهلي حلب.

ففي اللقاء الذي أقيم على ملعب الجلاء بدمشق حقق الفتوة فوزاً ثميناً على الجيش بهدف دون رد سجله كرم عمران في الوقت بدل الضائع.

كما فاز تشرين على الاتحاد أهلي حلب بهدفين دون رد سجلهما علي زكريا وعبد الله حمود في الدقيقتين الـ5 والـ 35، وذلك في مباراتهما على ملعب الباسل في اللاذقية.

وكانت هذه الجولة انطلقت يوم الجمعة الماضي بإقامة أربع مباريات فاز فيها جبلة على الوحدة بهدفين دون رد، والطليعة على الساحل بهدف دون رد والكرامة على الوثبة بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل الحرية وحطين بهدفين لمثلهما.

وفي نهاية الجولة التاسعة استمر الفتوة بالصدارة برصيد 23 نقطة يليه جبلة 18 نقطة، ثم حطين والطليعة 16 نقطة لكل فريق، ثم تشرين 15 نقطة، فالوثبة 12 نقطة، والكرامة 11 نقطة، فالاتحاد أهلي حلب 10 نقاط، والجيش 9 نقاط، فالساحل 8 نقاط، والوحدة 7 نقاط، وأخيراً الحرية “نقطة واحدة”.