المقاومة الفلسطينية: مجازر الاحتلال لن تفلح في تهجير شعبنا عن أرضه

أكدت المقاومة الفلسطينية أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لمجازره بحق أهالي قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة لن يفلح في تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “إن استمرار المجازر الصهيونية في قطاع غزة وتصاعدها، وآخرها القصف الهمجي على مخيم جباليا المكتظ بالسكان، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، هو تأكيد على السياسة الإجرامية التي تتبّعها حكومة الاحتلال الإرهابية، التي تحاول تنفيذ مخطط التهجير، تحت ضغط القصف والمجازر، وبدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، الشريكة بشكل كامل في هذه الجرائم”.

وأضافت المقاومة: “نؤكد أن هذه الجرائم المتواصلة التي يندى لها جبين الإنسانية لن تنجح في كسر إرادة شعبنا العظيم ومقاومته الباسلة، وتمسكه بأرضه ومقدساته حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.