باقري كني يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل في غزة

دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني اليوم إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد باقري كني خلال لقائه وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا وفق ما نقلت وكالة إرنا على ضرورة الوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة”، مضيفاً إنه “من المتوقع أن يبذل المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان المزيد من الجهود والإجراءات في هذا المجال، فضلاً عن تقديم مساعدات إنسانية فورية لأهل غزة”.

واعتبر باقري كني أن “التهجير الداخلي والخارجي لأهل غزة هو مثال على التطهير العرقي الذي يجب إيقافه فوراً”.

بدورها أكدت وزيرة الخارجية اليابانية على ضرورة إرسال مساعدات إنسانية فورية إلى غزة وطالبت بتعاون المجتمع الدولي لوقف الأزمة ومنع توسعها.