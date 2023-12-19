منتخب سورية في المركز الثالث في بطولة كأس العالم لفروسية الرماية

بهمة فرساننا الأبطال الذين يبهرون الجميع بمهاراتهم العالية يرفع اسم سورية مجدداً في المحافل الدولية حيث حقق فرسان منتخبنا الوطني المركز الثالث في بطولة كأس العالم لفروسية الرماية من على الخيل التي اختتمت منافساتها اليوم في مدينة العلا السعودية.

ومثّل فرسان نادي الشرطة منتخبنا الوطني في بطولة قوية محتدمة المنافسة مع منتخبات كندا وإندونيسيا وتركيا وأميركا وإيران والسعودية والكويت وكازاخستان ومنغوليا وتايلاند.

ومثّل منتخبنا الوطني كل من الفرسان أحمد فارس ووليد خواجكية وشروق المصري بقيادة الفارس العقيد محمود المصري.