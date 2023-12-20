إقرار تشكيل اللجنة العليا المكلّفة بالإشراف على الانتخابات الحزبية

دمشق – البعث

أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي القرار رقم /2081/ المتضمن مايلي:

استناداً إلى اللائحة الداخلية للجنة العليا للانتخابات الحزبية، تشكل اللجنة العليا المكلّفة بالإشراف على الانتخابات الحزبية، وفق الآتي:

الرفيق الدكتور خليل مشهدية رئيساً للجنة، وعضوية الرفاق صبحي حرب، وغسان أسعد وموفق الباشا، والدكتور محمد يوسف هاشم، وتيسير الصمادي، والدكتور سعيد نحيلي، والدكتور حامد حسن، وزاهرة بشماني.

تعريف بالرفاق أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة: الرفيق د. خليل مشهدية أمين فرع ومحافظ سابق.

الرفيق صبحي حرب أمين فرع ومحافظ سابق.

الرفيق غسان أسعد أمين فرع سابق وقاضٍ.

الرفيق موفق الباشا أمين فرع سابق.

الرفيق الدكتور محمد يوسف هاشم أستاذ في جامعة حلب وأمين فرع الحزب فيها سابقاً.

الرفيق تيسير الصمادي معاون وزير عدل سابق.

الرفيق الدكتور سعيد نحيلي أستاذ جامعي وعضو المحكمة الدستورية العليا.

الرفيق الدكتور حامد حسن رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية وسفير سابق.

الرفيقة زاهرة بشماني قاضية ورئيسة محكمة.