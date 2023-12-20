الأدميرال تنكسيري: تزويد زوارق الحرس الثوري بصواريخ بعيدة المدى

أعلن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري تزويد سفن الحرس الثوري الإيراني بصواريخ بعيدة المدى ومجهزة بالذكاء الاصطناعي.

وبين تنكسيري في تصريح اليوم أن “الصواريخ المثبتة على زوارق الحرس الثوري مجهزة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن التحكم فيها بعد إطلاقها”، مشيراً إلى أنه “تم تركيب هذه الصواريخ على عدد من سفن بحرية الحرس الثوري وسيستمر تركيب الصواريخ على جميع السفن”.

وفي السياق أشار الادميرال تنكسيري إلى أن الأنظمة الأرضية والجوية والعائمة والغواصة الإيرانية تقوم برصد “تحركات العدو في الخليج، وأنه منذ دخول حاملة الطائرات الأمريكية “أيزنهاور” المنطقة تم وضعها تحت مراقبة بحرية الحرس الثوري لحظة بلحظة حتى غادرت”.