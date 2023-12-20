الأمم المتحدة: غزة مهددة بالأوبئة والمجاعة ويعيش أطفالها واقعاً وحشياً

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس اليوم أن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة “يزيد مخاطر انتشار وباء كبير”.

ونقل موقع (RT) عن هاريس قولها في تصريحات: إن “أدلة ومؤشرات وباء كبير موجودة”، معربة عن قلق منظمة الصحة العالمية بشكل خاص من مخاطر “انتشار الأمراض والأوبئة بين قرابة مليون طفل نازح في غزة”، موضحة أنه في ظل الأجواء الباردة والماطرة “هناك حالة جوع حقيقية كما تهدد المجاعة 90 بالمئة من الناس في القطاع”.

وبينت هاريس صعوبة واستحالة تقديم خدمات الإسعاف ومداواة المصابين في شمال غزة بعد خروج 28 مستشفى من أصل 36 من الخدمة مع تقديم خدمات جزئية في 8 مشاف لا تحصل على المستلزمات الطبية بسهولة.

بدوره، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف): إن “أطفال غزة يعيشون في واقع وحشي في أخطر مكان على الطفل في العالم”، مشيراً إلى القصف العدواني على مستشفى ناصر في خان يونس الذي يؤوي مئات الأطفال المصابين بجروح خطيرة، فضلاً عن مئات النازحين من النساء والأطفال في ظل شح الغذاء والمياه.

وحذر إلدر من أن “أمراض الإسهال بين أطفال غزة باتت قاتلة في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية”، لافتاً إلى أن “الأطفال النازحين مؤخراً في جنوب قطاع غزة يحصلون على أقل من الحد الأدنى اليومي من المياه للبقاء على قيد الحياة”.