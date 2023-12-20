الاحتلال يعلن مقتل ضابطين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

اعترف الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل اثنين من ضباطه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال مقتل ضابطين خلال الاشتباكات مع المقاومة جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 134.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تواصل التصدي لقواته في القطاع، وتقتل وتصيب يومياً العشرات من ضباطه وجنوده وتدمر آلياته.