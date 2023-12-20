الأربعاء, ديسمبر 20, 2023
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سياسةعربي

الاحتلال يعلن مقتل ضابطين خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

azez

اعترف الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل اثنين من ضباطه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال مقتل ضابطين خلال الاشتباكات مع المقاومة جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه الذين اعترف بهم منذ بدء توغله البري في القطاع إلى 134.

ولا يعترف الاحتلال بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية التي تواصل التصدي لقواته في القطاع، وتقتل وتصيب يومياً العشرات من ضباطه وجنوده وتدمر آلياته.