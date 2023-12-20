الخارجية الروسية: قوى خارجية تحاول استغلال أحداث غزة لإشعال حرب واسعة في المنطقة

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف اليوم أن البعض يخطط لاستغلال الوضع في غزة بهدف إثارة حرب كبرى في منطقة الشرق الأوسط، داعياً إلى “حل القضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي”.

وقال لافروف في افتتاح الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي- العربي على مستوى وزراء الخارجية اليوم في مراكش: إن “بعض الدول والقوى الخارجية لا تتوانى عن استخدام أحداث قطاع غزة لتحقيق مصالحها الخاصة، كما فعلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط على مدى الـ 20 عاماً الماضية ما كان سبباً لتقويض سيادة بعض الدول وخلف مئات الآلاف من الضحايا، فضلاً عن تدفق اللاجئين وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف الوزير الروسي: إن “روسيا تواصل بذل جهودها بالتنسيق مع الشركاء وخاصة الدول العربية لتحقيق استقرار على المدى الطويل وحل القضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن”.