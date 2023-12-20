الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان على غزة

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: بات واضحاً لمن يريد أن يفهم من الدول أن “إسرائيل” ماضية في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة وتعميق الاستعمار في الضفة الغربية، ولا تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي وشرعياته وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعاً دولياً حقيقياً على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري.

وشددت الخارجية على ضرورة أن ينصب الجهد الدولي قبل كل شيء على وقف الحرب والعدوان وضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف الكارثة الإنسانية التي فرضت عليه.

وأدانت الخارجية حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 75 وتصعيد اقتحاماته الدموية لمدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس.