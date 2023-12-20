الكرملين: الأمم المتحدة تعتمد الوثيقة الروسية المعدة بالتعاون مع سورية وبيلاروسيا بشأن النازية

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار روسيا بشأن مكافحة تمجيد النازية هو “خبر جيد وفي غاية الأهمية”.

وأيدت وثيقة القرار الذي تم اعتماده الليلة الماضية 118 دولة وعارضتها 49 دولة من بينها كندا والولايات المتحدة وأوكرانيا واليابان.

وأشار بيسكوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في موسكو إلى أن إعداد الوثيقة “تم من قبل روسيا بالتعاون مع سورية وبيلاروسيا وينص القرار على وجه الخصوص على أحكام بشأن الإدانة الشديدة للحوادث المتعلقة بتمجيد النازية والدعاية لها وعلى الترحيب بالجهود المبذولة للحفاظ على الحقيقة التاريخية وتوصيات لاتخاذ تدابير لمنع إنكار الجرائم ضد الإنسانية وإعادة صياغة تاريخ ونتائج التحقيق في الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف المسؤول الروسي إن موضوع مكافحة النازية “مهم للغاية وخاصة بالنسبة للعالم الحديث حيث نرى كيف يحاول النازيون الجدد في بعض الأماكن رفع رؤوسهم.. وهم يحنون رؤوسهم للنازيين القدامى في بعض البلدان”، مشدداً على أن اعتماد مثل هذه الوثائق أمر في غاية الأهمية.

من جهتها أشارت نائبة الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا إلى أن القرار يهدف إلى “الإشارة بشكل مباشر إلى عدم مقبولية الخطاب العنصري والمعادي للأجانب والدعوة إلى مكافحة مظاهر كراهية الإسلام وكراهية المسيحية ومعاداة الأفارقة والسامية والتي بمجملها أصبحت شائعة في العديد من البلدان”.